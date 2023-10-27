موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستمر نادي النصر السعودي في سعيه خلف كل الألقاب الممكنة حين يحل موعد كروي جديد له في المسابقات المحلية.

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هذه المرة وبعد أن فاز باقتدار على الدحيل القطري بأربعة أهداف لثلاثة في دوري أبطال آسيا، يأتي موعد هام ضد الفيحاء في الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 28 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC، شاهد مباراة الفيحاء والنصر عبر شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - النصر السبت 28 أكتوبر 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD

شاهد الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للفيحاء ضد النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

وقد يعتمد فوك راسوفيتش على الأسماء الآتية:

الخطة 4-1-4-1

فلاديمير ستويكوفيتش

محمد البقعاوي - سامي الخيبري - مخير الرشيدي - جيسلان كونان

ريكاردو ريلر

عبدالحميد صابري - جوجكو سيمروت - هنري أونيكورو - فاشيون ساكالا

أنطوني نواكايمي

التشكيل المتوقع للنصر ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد لويس كاسترو على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

نواف العقيدي

سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - محمد قاسم

عبد الله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم

ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - أوتافيو

كريستيانو رونالدو

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