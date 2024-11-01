موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل النصر نظيره العين الإماراتي في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب الأول بارك.

ويريد النصر عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد الخروج أمام العين الإماراتي بالذات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة على شاشتها، وبالتحديد عبر قنوات beIN AFC المتخصصة في بث البطولات الآسيوية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

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