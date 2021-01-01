موعد مباراة النصر ضد فولاد في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد الإيراني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد النصر لمباراة قوية ضد نادي فولاد الإيراني على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

تعادل العالمي مع الوحدات الأردني في المباراة الأولى في دوري الأبطال سلبيًا، لكنه حقق انتصارًا صعبًا على نادي السد القطري المرشح للتأهل في الجولة الثانية، وأصبح رصيده 4 نقاط على قمة ترتيب المجموعة الرابعة.

يمتلك نادي فولاد نفس رصيد النصر، لكنه متواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف، فقد تعادل الفريق الإيراني مع السد في مباراته الأولى، ثم فاز على الوحدات بهدفٍ نظيف في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

جدول مباريات ومجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

فما هو موعد مباراة النصر ضد فولاد في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة الآسيوية؟ الإجابة في الأسطر التالية.

متى مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد فولاد هو يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، الموافق 8 رمضان 1442 هجريًا بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وفولاد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب البث المباشر لمباراة النصر وفولاد عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.