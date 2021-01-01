موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي النصر على ملعبه مرسول بارك الفيصلي، وذلك في مباراة نصف نهائي كأس الملك 2021 الثانية.

يبدو الطريق ممهدًا للعالمي للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، وهي البطولة التي ستكون بمثابة تعويض الجماهير عن الإخفاق الكبير في الدوري السعودي هذا الموسم، فقد خرجت الأندية التي كانت مرشحة بقوة للفوز باللقب وهي الهلال والشباب والأهلي.

كانت بداية مشوار النصر في كأس الملك بالفوز على الرائد في دور 16 بهدفين نظيفين، ثم أقصى العين من ربع النهائي بعد أن فاز بثلاثيةٍ نظيفة، أما الفيصلي فقد تخطى الاتفاق في الدور الأول بركلات الترجيح، ثم فاز على الباطن في الدور السابق.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر والفيصلي في كأس الملك 2021؟

موعد مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، هو يوم الأحد 4 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442، وستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات كأس الملك على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفيصلي عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيصلي الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442،

20:00 السعودية، 19:00 مصر القنوات الرياضية السعودية 1 مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر

سيغيب عن النصر النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ألين هورفات بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

عبد الرحمن العبيد - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام

علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

سامي النجعي - بيتروس - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للفيصلي

من المتوقع أن يبدأ المدرب شاموسكا بالتشكيل الآتي..

1-📷

صور من تمارين الفريق الاول لكرة القدم مساء اليوم #الفيصلي pic.twitter.com/ZfwiBliXuo — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) April 3, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - علي مجرشي

هشام فايق - ألكساندر ميركل

جيليرمي - محمد الصيعري - أحمد أشرف

جوليو تافاريس