موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والنصر، والتي تقام لحساب الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.
النصر تمكن من تحقيق فوز عريض على حساب الفيحاء برباعية نظيفة في الجولة الماضية، لينفرد "العالمي" بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب المتصدر.
أما الرائد، فقد خسر من الفتح بهدف دون رد في الجولة الثامنة، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المخيبة، ولعل توقف المسابقة قد يمنحه فرصة مناسبة لترتيب البيت من جديد، ويحتل الرائد المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد تسع نقاط.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الرائد في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 15 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.
وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والرائد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرائد - النصر
الخميس 15 ديسمبر 2022،
SSC،
مدينة الملك عبد الله الرياضية
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