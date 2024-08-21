تعرف على النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة موسم جديد من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الأولى للنصر، والتي يواجه فيها الرائد على ملعب الأول بارك.

كان العالمي هو الفريق الوحيد الذي حاول أن يخطف لقب الدوري من الهلال في الموسم السابق، ولكن الزعيم استطاع أن يحسم اللقب، لذا يسعى القاري أن تكون بدايته مختلفة هذا الموسم مُتشبثاً بحُلم الدوري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والرائد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 22 أغسطس 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD، بتعليق فارس عوض.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب النصر - الرائد الخميس 22 أغسطس 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض الأول بارك

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025: