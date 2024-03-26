موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة ضد نظيره الباكستاني ضمن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على النقاط الثلاثة خارج الديار لضمان الوصول إلى المرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة باكستان والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة باكستان والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة باكستان والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "جينا" أو البنجاب، إذ لم يتم الاستقرار بعد على ملعب المباراة.

ولم يتم تحديد موعد إقامة المباراة على مقياس الساعة إلى الآن..

ما القنوات الناقلة لمباراة باكستان والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة SSC حقوق بث مباريات السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وسيتم إذاعة مباراة السعودية وباكستان من خلال قناة SSC SPORT 1 HD. كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.