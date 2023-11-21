موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد عمان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

يحول المنتخب السعودي بوصلته الآن نحو بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، حيث يستهل مشواره بمواجهة عربية قوية أمام منتخب عمان.

المنتخب السعودي يخوض بطولة كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند، وقيرغيزستان، وعمان.

ويسعى "الأخضر" لبدء مشواره في البطولة بأفضل طريقة ممكنة، ولذلك فإن الفوز على "سامبا الخليج"، يعد محوريًا لتحقيق ذلك الهدف.

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ومن جانبه، فإن منتخب عمان يريد مرافقة نظيره السعودي إلى الدور الثاني من البطولة، ويسعى إلى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام "الأخضر".

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما هو موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة المنتخب السعودي وعمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.