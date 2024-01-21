موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد تايلاند في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في كأس آسيا 2023 لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

Tod

سيواصل المنتخب السعودي حملته للوصول إلى لقبه الرابع في كأس آسيا حين يواجه منتخب تايلاند في مباراة مثيرة وقوية، لحسم صدارة المجموعة السادسة.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويدخل المنتخب السعودي، المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز في أول جولتين من المسابقة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لحسم صدارة المجموعة مع تايلاند.

أما منتخب تايلاند فاز على قيرغيزستان، في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع عمان في الجولة الثانية، ويدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الصعود إلى الدور القادم، ويمني نفسه الخروج بنقاط المباراة كاملة لضمان صدارة المجموعة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد تايلاند والقنوات الناقلة..

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في كأس آسيا 2023 ؟

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في كأس آسيا 2023 يوم الخميس 25 يناير 2024 على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة المباراة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.



المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - تايلاند الخميس 25 يناير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC

beIN Asian Cup المدينة التعليمية

تشكيل المنتخب السعودية المتوقع ضد تايلاند في كأس آسيا 2023:

الخطة 4-3-3

أحمد الكسار

سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي

عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري

صالح الشهري، سالم الدوسري، سامي النجعي.

Tod