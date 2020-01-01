موعد مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف المقاولون العرب المصري، نظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الفريق المصري، يريد مواصلة الصحوة المحلية التي بدأها منذ الموسم الماضي تحت قيادة مدربه عماد النحاس، وتحويلها لصحوة قارية.

ذئاب الجبل، تأهلوا لدور الـ 32 من البطولة، بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 10/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في الدور التمهيدي.

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على الجانب الآخر، يسعى الفريق التونسي، للذهاب بعيدًا في البطولة، لمحاولة تحقيق اللقب، بعد أن حل وصيفًا في نسخة 2015.

ولم يشارك النجم في الأدوار التمهيدية من البطولة، وسيبدأ مشواره من دور الـ 32 مباشرة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف معًا على موعد المباراة المرتقبة بين المقاولون العرب والنجم الساحلي، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي؟

موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 الأول من الكونفدرالية، هو الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 على ملعب المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي؟

قامت قنوات أون تايم سبورتس، بشراء حقوق إذاعة مباراة المقاولون العرب، والنجم الساحلي، وستقوم بإذاعاتها على قناة أون تايم سبورتس1.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس، فيمكنك متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المقاولون العرب - النجم الساحلي الثلاثاء 22 ديسمبر 2020،

7 جمادى الأول 1442،

18:00 مصر، 17:00 تونس OnTime Sports 1 المقاولون العرب

(عثمان أحمد عثمان)

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي؟

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية، لاستقبال القناة على قمر النايل سات عبر التردد التالي، 10853، معدل الترميز 27500، معدل استقطاب الموجة: أفقي.