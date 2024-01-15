موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب تنزانيا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المغربي، لبداية مشواره في كأس أمم إفريقيا، عندما يلعب امام تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين لحساب المجموعة السادسة.

ويشارك أسود الأطلس في المجموعة السادسة من البطولة برفقة كل من جمهورية الكونغو، وزامبيا بالإضافة إلى تنزانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وتنزانيا، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة المغرب وتنزانيا، في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الأربعاء 17 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب تنزانيا على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - تنزانيا الأربعاء 17 يناير 2024،

18:00 المغرب، 19:00 مصر beIN Sports HD Max لوران بوكو

تشكيل المغرب المتوقع ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-1-4-1

ياسين بونو

نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

سفيان أمرابط

سفيان بوفال - أمين حارث - بلال الخنوس - حكيم زياش

يوسف النصيري