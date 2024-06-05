تعرف على موعد مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل منتخب المغرب، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بمواجهة منتخب زامبيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة من التصفيات مع المنتخب الزامبي ومنتخب الكونغو، تنزانيا والنيجر، وكان من المقرر أن ينضم لهم منتخب إرتيريا ولكن أعلن المنتخب عن انسحابه في الأيام القليلة التي سبقت بدء التصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لأسود الأطلس.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 7 يونيو 2024 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا تحديداً على قناة SSC SPORT 1 HD، بتعليق محمد حسين.

كيف تشاهد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - زامبيا الجمعة 7 يونيو 2024

20:00 المغرب، 22:00 مصر SSC SPORT 1 HD أدرار

التشكيل المتوقع للمغرب

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

أشرف حكيمي - يونس عبد الحميد - رومان سايس - نصير مزراوي

سفيان أمرابط - بلال الخنوس - حكيم زياش

أمين حارث - يوسف النصيري - أمين عدلي