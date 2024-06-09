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جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
بلال محمد

موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كونجو v المغربWorld Cup Qualification CAFالمغربكونجو

تعرف على موعد مباراة الكونغو والمغرب في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل منتخب المغرب، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بمواجهة منتخب الكونغو.

وأسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة من التصفيات مع المنتخب الزامبي ومنتخب الكونغو، تنزانيا والنيجر، وكان من المقرر أن ينضم لهم منتخب إرتيريا ولكن أعلن المنتخب عن انسحابه في الأيام القليلة التي سبقت بدء التصفيات.

ويتصدر المنتخب المغربي، المجموعة بستة نقاط، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة أخرى من الوصول للمونديال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لأسود الأطلس.

جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما هو موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الكونغو والمغرب في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا تحديداً على قناة SSC SPORT 1 HD.

كيف تشاهد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الكونغو - المغربالثلاثاء 11 يونيو 2024
17:00 المغرب، 19:00 مصر		SSC SPORT 1 HDأدرار

التشكيل المتوقع للمغرب أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعأشرف حكيمي - نصير مزراوي - شادي رياض - نايف أكرد
خط الوسط ريتشاردسون - حكيم زياش - بلال الخنوس
خط الهجومإلياس بن الصغير - سفيان رحيمي - إبراهيم دياز
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