موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الطائي في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب الطائي، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

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الأهلي في الجولة الماضية، سقط في فخ الخسارة من الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين، وسيدخل المباراة مصالحة الجماهير، وتعزيز مكانته في المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 أمام الخليج والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC، ستجد المباراة على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - الأهلي السبت 24 فبراير 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية SSC SPORT 1 HD,SD

شاهد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

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