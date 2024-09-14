تعرف على موعد مباراة الشرطة والنصر في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد النصر لبداية مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يحل ضيفًا على الشرطة العراقي في الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك النصر رفقة الشرطة، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ملعب كربلاء الوطني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشرطة - النصر الإثنين 16 سبتمبر 2024،

19:00 السعودية ومصر SSC SPORT

beIN AFC كربلاء الوطني

التشكيل المتوقع للنصر أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025