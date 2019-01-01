تحديد مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس

حُددت مواعيد مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي ستنطلق يوم الـ23 من أكتوبر الجاري.

وسحبت يوم أمس قرعة ثمن نهائي البطولة العربية وأسفرت عن عدد من المواجهات القوية أبرزها ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء، والمواجهة الخليجية بين الوصل والاتحاد، ومباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي.

قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس | ديربي مغربي ومواجهة سعودية إماراتية

وتقرر أن تُقام مباراتي الوصل ضد الاتحاد والإسماعيلي ضد الجزيرة يوم 23 أكتوبر القادم، فيما سيُلعب لقاء الإياب من الأولى يوم الرابع من نوفمبر القادم ومن الثانية في السادس من نفس الشهر.

ويستضيف الشباب السعودي فريق شباب الأردن الذي أقصى النجم الساحلي حامل اللقب في الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري، فيما سيُلعب الإياب في الأردن يوم 8 نوفمبر القادم.

وسيلعب القوة الجوية ضد مولودية الجزائر في العراق ذهابًا يوم 31 أكتوبر وإيابًا في الجزائر يوم 23 نوفمبر المقبل.

وستتجه العيون جميعًا لمتابعة قمة الرجاء ضد الوداد في المغرب يومي 2 و23 نوفمبر القادم، فيما سيشهد يوم 3 نوفمبر إقامة مباراتي الاتحاد السكندري ضد المحرق وأولمبيك آسفي ضد الترجي، وسيُلعب لقاء الإياب من المباراتين يوم 26 نوفمبر.

وسيكون ختام ذهاب دور الـ16 بمباراة نواذيبو ضد الشرطة في موريتانيا يوم 6 نوفمبر القادم، والإياب في العراق يوم 26 من نفس الشهر.