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بلال محمد

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الشباب v الأهليدوري روشن السعوديالأهليالشباب

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الشباب ضمن مباريات الجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب نادي الشباب.

الأهلي بعد السقوط في المباراة الأخيرة أمام الهلال، سيعمل على العودة إلى الانتصارات لمواصلة المنافسة القوية مع الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 11 مايو 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الشباب - الأهليالسبت 11 مايو 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSCملعب نادي الشباب

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