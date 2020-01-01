موعد مباراة الشارقة والتعاون،القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الشارقة والتعاون في دوري أبطال آسيا، وماهي القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يستعد متابعي دوري أبطال آسيا لإنطلاق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات حيثُ سيلتقي نادي الشارقة الإماراتي ضد نادي التعاون السعودي يوم 11 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 16 جماد آخر 1441 هجرياً ضمن منافسات المجموعة المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني، حيثُ تعتبر معظم المستويات متقاربة في هذه المجموعة لذلك ستكون المباراة الأولى مهمة لكل الفرق .

يُذكر أن نادي الشارقة الإماراتي يحتل المركز الرابع حالياً في الدوري الإماراتي بعد مرور 16 جولة حيثُ جمع 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الأول نادي شباب الأهلي، في المقابل يحتل نادي التعاون المركز الخامس في منافسات الدوري السعودي بعد مرور 17 جولة برصيد 27 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي الهلال .

المزيد من الفرق

ويعيش الفريقان فترة متذبذبة من حيثُ النتائج فلا يوجد إستقرار بمستويات اللاعبون مما يجعل المباراة هامة معنوياً لكليهما فنادي التعاون كان قد خسر المباراة الأخيرة له أمام نادي الإتحاد بنتيجة 2/1، بينما نادي الشارقة كان قد تعادل مع نادي العين بنتيجة1/1 .

وتعلم جماهير كلا الفريقان أنهما عليهما تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى قبل مواجهة كل من نادي الدحيل الذي يمتلك العديد من النجوم بالإضافة إلى برسبوليس الذي ينافس بقوة هذا الموسم بدوري أبطال آسيا .

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الشارقة - التعاون الشارقة الثلاثاء 11 فبراير 2020،

16 جمادي الآخر 1441، beIN SPORTS HD 4

التشكيل المتوقع للشارقة

ويستعد المدير الفني العنبري عبد العزيز لهذه المباراة مستلحاً بعامل الأرض والجمهور لذلك يرغب في تثبيت أقدامه مع الفريق أكثر خاصة مع تذبذ النتائج فلا يرغب أن يخسر أولى مواجهاته الآسيوية على أرضه لذلك سيعتمد على طريقة 4/1/4/1 ليتمكن من السيطرة على وسط الملعب بشكل كامل.

التشكيلة المتوقعة 4/1/4/1



عادل الحوسني

الحسن صالح - سالم سلطان - شاهين عبد الرحمن - ماركوس فينسيوس

محمد عبد الباسط

ريان منذر - مجد سرور - أوتابيك شوكوروف - لوكاس

محمد خلفان

التشكيل المتوقع للتعاون

يُسافر المدير الفني فيتور كامبيلوس إلى الإمارات بأمل وحيد هو عدم خسارة أولى مواجهاته الأسيوية حتى لا يتعقد موقفه مُنذ البداية، فريق التعاون يرغب في الخروج بأي نتيجة إيجابية من الإمارات تجعل له قوة في المباريات المقبلة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، ويعتمد المدرب على سلاح المرتدات متمثل في سرعة اللاع هيلدون بالإضافة إلى فهد الرشيدي.

التشكيلة المتوقعة 4/2/3/1

كاسيو

بيترولينا - ماتشادو - طلال العبسي - ياسين برناوي

ناصر الدعجاني - ساندرو مانويل

هيلدون - السواط - فهد الرشيدي

السهلاوي