موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ضد نظيره الفلسطيني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب السعودي لن يذهب إلى قطر إلا للتتويج بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 على ملعب "سي لاين".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطيم الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

لا توجد قناة ناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - فلسطين الثلاثاء 9 يناير 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية غير منقولة سي لاين

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي

ناصر الدوسري - علي البليهي - علي لاجامي - سعود عبد الحميد

عبد الله الخيبري - عبد الإله المالكي - محمد كنو

فهد المولد - صالح الشهري - فراس البريكان