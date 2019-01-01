موعد مباراة السد ضد الدحيل، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السد القطري القادمة ضد الدحيل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة، التذاكر، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد جاسم بن حمد بنادي السد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل، وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، الموافق 12 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

تعادل السد القطري أمام مضيفه نادي الدحيل بهدف لمثله، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ي المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجنوب، وسيدخل الفريق هذا اللقاء من أجل تحقيق الإنتصار أو التعادل بدون أهداف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث تأهل السد بعد ان جمع 9 نقاط من ست مباريات كانت امام أهلي جدة، باختاكور، بیرسبولیس

على الجانب الأخر يدخل فريق الكتيبة العسكرية من أجل الفوز أو التعادل بأي نتيجة إجابية، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث تمكن نادي الدحيل القطري من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق انتصارين وتعادل فى ثلاث مباريات وتلقي الخسارة فى مباراة وحيدة،

تشافي: راضٍ عما قدمناه أمام الدحيل وكنا نستحق الفوز

موعد مباراة السد ضد الدحيل والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السد - الدحيل استاد جاسم بن حمد بنادي السد الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440، 18:15 مصر، 19:15 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الدحيل:

أعلن نادي السد، رسمياً، عن بدء طرح تذاكر مباراته أمام الدحيل للجمهور في إيابالدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا

فئات وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الدحيل:

اليوم موحد عائلات منصة فضية منصة ذهبية الخميس 50 ريال 100 ريال 500 ريال الجمعة 25 ريال 350 ريال 550 ريال السبت 30 ريال 400 ريال 600 ريال الأحد 35 ريال 450 ريال 650 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا يوجد غيابات في صفوف فريق السد قبل القمة القطرية امام الدحيل فى إياب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، وسيكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب تشافي هيرنانديز لخوض هذه المواجهة.



سيخوض المدرب الأسباني المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ به لقاء الذهاب، ومن المتوقع أن يبدأ بسعد الدوسري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي طارق سلمان، بيدرو ميجيل، وو يانج جونج، عبد الكريم حسن، أما في خط الوسط فسيتواجد الثنائي سالم الهاجري، وجابي، وسيقود هجوم السد في هذا اللقاء بغداد بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الدوسري

عبد الكريم حسن -طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يانج جونج

جابي - سالم الهاجري

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - نام تاي عي

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع للدحيل

سغيب المدافع مهدي بنعطية لإصابته فى مباراة الذهاب ولا يوجد غيابات للإيقاف في صفوف فريق الدحيل فى مباراة الإياب من الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب البرتغالي لخوض هذه المواجهة.



لن يغير المدرب روي فاريا جاريدو في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالحارس ليكومت كلود أمين، ومحمد موسي عباس، وبسام هشام الراوي فى قلب الدفاع

التشكيل | 4-4-2