تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Zamalek PyramidsZamalek Twitter
أحمد مجدي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة

السوبر المصريبيراميدز v الزمالكبيراميدزالزمالك

تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد آل نهيان، مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024.

الزمالك يريد تخطي عقبة فريق المدرب كرونوسلاف يوريشيتش، من أجل مواصلة السير نحو تحقيق لقب يضاعف به فرحة أنصاره بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024، هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 على ملعب آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الزمالك - بيراميدزالأحد 20 أكتوبر 2024،
16:00 مصر والسعودية		AD Sports HD1محمد بن زايدعصام عبده
إم بي سي مصر 2مدحت شلبي
أون تايم سبورتسزياد دكروري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل الزمالك مباراته ضد بيراميدز بقيادة المدرب جوزيه جوميز بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد عواد
خط الدفاعمحمود بنتايك - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر
خط الوسطمحمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر
خط الهجومكونراد ميشالاك - أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراته ضد الزمالك بقيادة المدرب كرونوسلاف يوريشيتش بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىأحمد الشناوي
خط الدفاعمحمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسطمهند لاشين - بلاتي توريه
خط الهجومرمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - فيستون مايلي
إعلان