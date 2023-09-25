موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف الزمالك، نظيره أرتا سولار الجيبوتي، ضمن إياب مباريات دور الـ 32 من الكونفدرالية، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سقط في فخ الخسارة، أمام أرتا سولار، بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، وسيطمح لمصالحة الجماهير، بتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لمنافسات موسم 2023-24 من الكونفدرالية والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 لمنافسات موسم 2023-24 من بطولة الكونفدرالية هو يوم السبت 30 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024؟

حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على حقوق إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار.