موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدور ربع النهائي من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة....

يستقبل ستاد الجيش ببرج العرب، مباراة هامة وقوية تجمع بين نادي الزمالك أمام نادي المصري، وذلك في دور ربع النهائي من كأس مصر 2022.

واجه الزمالك الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر وفاز بهدفين لهدف، بينما تغلب على الإسماعيلي في دور الـ 16، وفاز عليه بهدف مقابل لا شيء.

أما نادي المصري فقد واجه المنصورة في دور الـ 32 وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، وبهدف دون رد فاز على إيسترن كومباني في دور الـ 16.

جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟

موعد مباراة الزمالك والمصري هو يوم السبت 26 نوفمبر 2022 في ستاد الجيش ببرج العرب.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الزمالك - المصري السبت 26 نوفمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ستاد الجيش ببرج العرب OnTime Sports HD 1

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد عواد

عبد الله جمعة - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد نيمار

أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة - مصطفى شلبي