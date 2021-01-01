موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي المؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد فوز ثمين على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليواصل تربعه على القمة في ظل سباقه مع الأهلي.

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على الجانب الآخر، البنك الأهلي يسعى لإيقاف سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض تساعده في سباق الهروب من مناطق الهبوط.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري؟

موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في جولة الـ 17 من الدوري المصري، هو الإثنين 26 أبريل 2021، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.