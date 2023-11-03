موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

الزمالك وصل إلى نصف النهائي بعد الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف، وسيسعى لتخطي عقبة بيراميدز، للوصول إلى المباراة النهائية، في محاولة لمصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

أما بيراميدز، الذي وصل إلى نصف النهائي بعد ثلاثية نظيفة في شباك البنك الأهلي، سيعمل على مواصلة الانتصارات ويكمل طريقه في البحث عن اول ألقابه في كأس مصر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023 هو يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 2023؟

تذاع مباريات كأس مصر 2023 عبر قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك ضد بيراميدز على شاشتها.