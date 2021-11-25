موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب بملعب الجبل الأخضر بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

البطولة المصرية ستتوقف لمدة تصل إلى شهر تقريبًا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب 2021 المقرر لها بقطر، على أن تعود في آخر عشرة أيام من شهر ديسمبر.

أولى مواجهات الزمالك حينها ستكون أمام المقاولون العرب، الذي يبدو أن حالته تحسنت كثيرًا هذا الموسم مع المدرب عماد النحاس.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في آخر الجولات بهدف نظيف، ليصل إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الأهلي.

أما المقاولون فيأتي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من خمس مباريات، وآخر نتائجه كانت التعادل مع الإسماعيلي بهدف مثله.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والمقاولون وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك القادمة؟

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، بملعب الجبل الأخضر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة المقاولون العرب - الزمالك الثلاثاء 21 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الجبل الأخضر OnTime Sports HD





