موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بالفوز الأخير على أبها،و سيعمل على استكمال طريق الانتصارات لمواصلة المنافسة القوية مع التعاون على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 23 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الأهلي الخميس 23 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الملك عبدالله الرياضية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن