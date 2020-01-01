موعد مباراة الدحيل ضد أم صلال في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الدحيل ضد أم صلال ضمن الجولة الأولى لدوري نجوم قطر بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود الحياة مرة أخرى إلى كرة القدم القطرية بعد توقف دام قرابة الخمسة أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث تنطلق الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري نجوم قطر بمباراة قوية تجمع بين الدحيل وأم صلال على ملعب الجنوب.

وقبل التوقف الذي بدأ في شهر مارس الماضي، كان الدحيل على رأس صدارة الدوري برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب المطاردين، السد، وتسعى كتيبة المدرب المغربي وليد الركراكي لمواصلة الصدارة وإعادة لقب الدوري مجددًا لخزائن النادي العملاق.

في الوقت نفسه فإن أم صلال لا يعيش أفضل مواسمه، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، ويأمل النادي صاحب التاريخ الكبير في أن يتدارك وضعه وأن يكون توقف كورونا مفيدًا له للعودة والابتعاد عن شبح الهبوط.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة الدحيل ضد أم صلال والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الدحيل ضد أم صلال في الدوري القطري؟

تُقام مباراة الدحيل ضد أم صلال مساء السبت الموافق 25 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 4 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب الوكرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد أم صلال؟

تُنقل منافسات دوري نجوم قطر عبر شبكة قنوات الدوري والكأس، وكذلك يمكن متابعتها عبر قنوات بي إن سبورتس.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أم صلال - الدحيل ملعب الجنوب الأحد 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441،

16:45 قطر والسعودية، 15:45 مصر الدوري والكأس

beIN Sports

ما هو التشكيل المتوقع للدحيل؟

لا يُعاني الدحيل من غياب أي لاعب، وسيكون الفريق كامل العدد أمام أم صلال.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الركراكي بطريقته المعتادة، حيث البكري في حراسة المرمى وأمامه المغربي بن عطية ويقود منتصف الملعب بوضياف وفي خط الهجوم يوسف المساكني.

التشكيل | 4-4-2

محمد البكري

سلطان البريك - أحمد ياسر - مهدي بن عطية - محمد موسى

علي عفيف - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - إدميلسون جونيور

هان كوانج سونج - المعز علي