موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال الودية امام سلوفينيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب أفونسو هنريكيس، مباراة ودية قوية تجمع المنتخب البرتغالي، أمام سلوفينيا، ضمن استعداد البرتغال لكأس أمم أوروبا الصيف القادم.

ويشارك المنتخب البرتغالي، في بطولة اليورو التي تنطلق في شهر يونيو القادم، بالمجموعة السادسة مع تركيا، والتشيك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

تقام مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب أفونسو هنريكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

تذاع مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - سلوفينيا الثلاثاء 26 مارس 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 أفونسو هنريكيس

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام سلوفينيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3