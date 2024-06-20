تعرف على موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ستجمع كلًا من البرتغال وتركيا.

البرتغال فازت بمباراتها الأولى أمام التشيك بهدفين لهف، بينما فازت تركيا على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 22 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال - تركيا السبت 22 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 2 سيجنال إيدونا بارك علي سعيد الكعبي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام تركيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-