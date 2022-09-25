موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على منتخب البرتغال في ملعب مونيسيبال في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ستكون المباراة صراع مباشر على الصدارة والتأهل عن المجموعة، يحتل زملاء رونالدو المركز الأول بعشر نقاط، بفارق نقطتين عن الماتادور الوصيف.

بذلك سيدخل المنتخب البرتغالي اللقاء ولديه فرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، أما المنتخب الإسباني فلا بديل له عن الفوز للصعود.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، هو يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، على ملعب "مونيسيبال".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - إسبانيا الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،



20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA TV مونيسيبال

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو سانتوس على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

ديوجو كوستا

جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - روبين دياش - ديوجو دالوت

برونو فيرنانديش - بالينيا - روبين نيفيس

رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

جوردي ألبا - باو توريس - إيريك جارسيا - داني كارباخال

بيدري - رودري - كوكي

فيران توريس - ألفارو موراتا - بابلو سارابيا