تعرف على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام كولومبيا، على ملعب ليفايز.

وكان المنتخب البرازيلي، قد افتتح مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا، قبل أن يقسو على باراجواي بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الثانية، وسيطمح السيليساو، إلى مواصلة الانتصارات وخطف الصدارة من كولومبيا.

على الجانب الآخر، المنتخب الكولومبي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في أول جولتين، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام البرازيل، تضمن له صدارة المجموعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 على ملعب ليفايز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب البرازيل - كولومبيا الأربعاء 3 يوليو 2024،

04:00 مصر والسعودية ليفايز

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كولومبيا في كوبا أمريكا 2024: