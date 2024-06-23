تعرف على موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب البرازيلي، لافتتاح مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام كوستاريكا، على ملعب سوفي.

ويشارك السيليساو في المجموعة الرابعة من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم المجموعة كل من البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، بالإضافة إلى منتخب باراجواي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب سوفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

المباراة الموعد الملعب البرازيل - كوستاريكا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

04:00 مصر والسعودية سوفي

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024: