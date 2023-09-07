تعرف على موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

في افتتاح مشوار الفريقين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، يستضيف منتخب البرازيل نظيره البوليفي في لقاء قد يبدو سهلًا على الورق لرفاق المخضرم كارلوس كاسيميرو.

مباراة البرازيل وبوليفيا التي تقام على ملعب مانجيراو ستحمل بداية الفريقين في تصفيات يأمل السيليساو ألا تتعقد في أمتارها الأخيرة.

في السطور التالية من موقع "جول" نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

موعد البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم السبت 9 سبتمبر على ملعب مانجيراو.

وتقام المباراة في تمام الساعة 03:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تذاع مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قنوات بي إن سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - بوليفيا السبت 9 سبتمبر 2023

03:45 مصر والسعودية beIN Sports

TOD TV مانجيراو

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو دينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كايو هنريكي - ماركينيوس - جابرييل ماجالايس - فاندرسون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - جويلنتون - برونو جيمارايش

خط الهجوم: نيمار - رافينيا - جابرييل جيسوس