تعرف على موعد البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام أوروجواي في ربع النهائي، على ملعب أليجانت.

أوروجواي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بينما احتلت البرازيل وصافة مجموعتها لذلك ضربا موعدًا في ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأحد 7 يوليو 2024 على ملعب أليجانت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب البرازيل - أوروجواي الأحد 7 يوليو 2024،

04:00 مصر والسعودية أليجانت

تشكيل البرازيل المتوقع أمام أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024