تعرف على موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب قيرغيزستان، ضيفًا على نظيره الإماراتي ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويدخل الإماراتي، المباراة وعينه على الفوز فقط لا غيره، لمصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين، وكذلك تحسين موقفه في المنافسة على الصدارة مع أوزبكستان وإيران.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 8 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الإمارات - قيرغيزستان الخميس 14 نوفمبر 2024،

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات الكاس 8

beIN SPORTS HD 5 محمد بن زايد سمير اليعقوبي

علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026