موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد محمد بن زايد، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024.

الأهلي يريد تخطي عقبة فريق المدرب أيمن الرمادي، من أجل مواصلة السير نحو تحقيق لقب يصالح به الأحمر أنصاره عقب الهزيمة من الزمالك في السوبر الإفريقي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024، هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأهلي - سيراميكا كليوبترا الأحد 20 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية AD Sports HD1 محمد بن زايد عامر عبدالله إم بي سي مصر 2 فهد العتيبي أون تايم سبورتس أيمن الكاشف

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل الأهلي مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بقيادة المدرب مارسيل كولر بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد خط الوسط أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل سيراميكا كليوباترا مباراته ضد الأهلي بقيادة المدرب أيمن الرمادي بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2