موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد المقاولون العرب، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وسموحة، لحساب مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري 2023-2024.

الأهلي سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام الجونة، وسيطمح لعودة الانتصارات من جديد للاستمرار على صدارة الترتيب مع بيراميدز، مع أفضلية مباراة مؤجلة للمارد الأحمر.

على الجانب الآخر يعاني سموحة، هذا الموسم من تذبذب النتائج، إذ فشل الفريق السكندري في تذوق طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، تجعله يقترب أكثر من المربع الذهبي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة السابعة من الدوري المصري، هو الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على استاد المقاولون العرب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي وسموحة على شاشتها.

يمكنك مشاهدة المباراة في بث مباشر عبر الإنترنت من خلال حسابات كورة بلس الرسمية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - سموحة الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس استاد المقاولون العرب

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات