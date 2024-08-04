تعرف على موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الأهلي استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الراقي، أمام جراتزر النمساوي في خامس التجارب الودية، بعد الفوز على الرياض في آخر مباراة ودية بهدفين دون رد.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

ما موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية، هو يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، على ملعب سبورتسينتروم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - جراتزر الثلاثاء 6 أغسطس 2024،

13:00 مصر والسعودية تطبيق STC سبورتسينتروم

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025