موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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يواصل الأهلي محاولة اللحاق بركب الصدارة والمنافسة مع الهلال والنصر حين يخوض مباراة جديدة لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر دوري روشن السعودي 2023-2024.

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ويلتقي الأهلي مع الخليج المتطور الذي تفوق في مباراته الأخيرة على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما سحق الأهلي نظيره الحزم على ملعب الأخير برباعية كاملة في فوز متوقع لكتيبة المدرب ماتياس يايسله.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 أمام الخليج والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC، ستجد المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الخليج الجمعة 29 ديسمبر 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD الأمير عبد الله الفيصل

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