موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة جديدة يطمح من خلالها الأهلي في السير بشكل أفضل في دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد بداية متذبذبة بعض الشيء لكن تلتها بعض الاستفاقة.

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وكان الأهلي قد عاد من دوري يلو من أجل المنافسة بأكبر قدر ممكن على الألقاب، مستعينًا بصفقات صيفية هامة أبرزها النجم الجزائري رياض محرز وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسييه وجابري فيجا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الشباب والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والشباب على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الشباب السبت 25 نوفمبر 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

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