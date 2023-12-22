موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر المصري 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2023 والقنوات الناقلة

إنجاز رائع حققه لاعبو الأهلي المصري بالحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والآن الموعد يتجدد مع بطولة جديدة يخوض المارد الأحمر غمارها تتمثل في السوبر المصري.

يقام السوبر المصري بإطار جديد في المملكة العربية السعودية، وتشارك به 4 فرق، هي الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز وفيوتشر.

ويلتقي الأهلي في أولى مبارياته بسيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر المصري 2023 أمام سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2023؟

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2023 على ملعب محمد بن زايد يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2023؟

تذاع مباريات السوبر المصري 2023 على قنوات أبو ظبي الرياضية وكذلك قنوات أون تايم سبورتس المصرية.