موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

يطمح الأهلي لحسم الدوري المصري بأسرع وقت ممكن وعدم إطالة المدة على نفسه وهو الذي يغرد خارج السرب إن فاز بمبارياته المتبقية والتي أجلت نظير مشاركاته القارية والعالمية.
الأهلي في هذا الطريق يحل ضيفًا على الاتحاد السكندري العريق، في مباراة مؤجلة ضمن مؤجلات الأهلي هذا الموسم.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟
موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم السبت 8 يوليو 2023 على ملعب برج العرب.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟
تذاع مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.
اختيارات المحررين
- "بيع يا عواد بيع" .. مستثمر يشتري برشلونة، هل هذا هو الحل؟!
- يهدد محمد صلاح أم أرنولد؟ أين يلعب دومينيك سوبوسلاي صفقة ليفربول الجديدة؟
- خيانة بالبرتغال وإنقاذ نجم الهلال من الموت .. حكايات جورج جيسوس
- كيليان مبابي وإرلينج هالاند.. 25 لاعبًا في فريق "جول" للنخبة!
- ثنائيات الوسط في النصر .. تاريخ من الفشل ومحمد نور يهدد بروزوفيتش وفوفانا