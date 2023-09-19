موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سانت جورج الأثيوبي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يستعد الأهلي لانطلاق موسم جديد للدفاع عن لقبه الإفريقي حينما يبدأ من الدور الثاني بمواجهة سانت جورج الأثيوبي على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

ويحاول الأهلي مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، خاصة بعد الفوز الكبير على المصري في افتتاح الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سانت جورج الأثيوبي في الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في ذهاب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

نجحت قنوات أون تايم سبورتس في بث مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفيدرالية، ومن المتوقع أن يتم بث مواجهة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي عبر قنواتها أيضًا.