موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بعد قرابة شهر من الغياب بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يعود الأهلي من جديد لخوض منافسات موسم 2023-2024 من بطولة الدوري المصري، وذلك حين يحل ضيفًا على المقاولون العرب في الجولة السادسة.

وخاض الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في موسم 2023-2024 من الدوري المصري، حقق الفوز في الأولى على المصري بنتيجة 4-0، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، ليحصد 6 نقاط يحتل بها المركز 10 في الترتيب.

أما المقاولون العرب، فيدخل اللقاء بحثًا عن تحسين وضعيته السيئة للغاية حتى الآن في الدوري المصري، حيث جمع نقطتين فقط من أول 5 جولات، ويحتل المركز 17، قبل الأخير، في جدول الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري موسم 2023-24 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري موسم 2023-24 هو يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على استاد المقاولون العرب في مدينة القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري بصورة حصرية، وبالتالي يمكن من مشاهد مواجهة المقاولون العرب والأهلي عبر شاشتها.

كما تستطيع متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال موقع "كورة بلس".