موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يسعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في الجولة الثالثة من الدوري المصري موسم 2023-2024 حينما يواجه الإسماعيلي على ستاد برج العرب.

الأهلي فاز في الجولة الأولى على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، كما تم تأجيل مباراة سيراميكا في الجولة الثانية بسبب المشاركة الإفريقية.

كما وصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر 2022-2023 بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة وينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز.

أما الإسماعيلي فقد خسر أول لقاء في الدوري المصري أمام زد، لكن نجح في الرد والفوز على الاتحاد بثلاثية لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري موسم 2023-24 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري موسم 2023-24 هو يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على استاد برج العرب

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ا لأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري بصورة حصرية، وبالتالي يمكن من مشاهد مواجهة الأهلي والإسماعيلي عبرها.

كما تستطيع متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال موقع "كورة بلس".