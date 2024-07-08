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Lionel Messi Argentina Alphonso Davies Canada(C)Getty Images
كوبا أميركا
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بلال محمد

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

الأرجنتين v كنداكوبا أميركاالأرجنتينكندا

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام كندا في نصف النهائي، على ملعب ميتلايف.

الأرجنتين تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، ونجح التانجو في تخطي عقبة الإكوادور في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأرجنتين وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراةالموعدالملعب
الأرجنتين - كنداالأربعاء 10 يوليو 2024،
03:00 مصر والسعودية		ميتلايف

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كندا في كوبا أمريكا 2024

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىإيميليانو مارتينيز
خط الدفاعنيكولاس تاليافيكو - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - ناهويل مولينا
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول
خط الهجومأنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز
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