موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام بيرو، على ملعب أليجانت.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024، هو يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب هارد روك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

وإن كنت داخل منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات من أي مكان آخر في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد الملعب الأرجنتين - بيرو الأحد 30 يونيو 2024،

03:00 مصر والسعودية هارد روك

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام بيرو في كوبا أمريكا 2024