تعرف على موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سولدير فيلد، في الولايات المتحدة الامريكية، مباراة ودية وقوية تجمع بين الأرجنتين والإكوادور، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويستعد التانجو، بقيادة ليونيل ميسي، لخوض البطولة التي تنطلق في نهاية الشهر الحالي، وسيأمل الأرجنتين للحفاظ على لقبه.

ويشارك المنتخب الأرجنتيني، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كل من بيرو، وتشيلي، بالإضافة إلى منتخب كندا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024 هو يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على ملعب سولدير فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024؟

حصلت قنوات الشارقة الرياضية، على حقوق بث مباراة الأرجنتين والإكوادور الودية 2024، ولهواة البث المباشر يمكنهم متابعة المباراة عبر الموقع الرسمي للقناة.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب الأرجنتين - الإكوادور الإثنين 10 يونيو 2024

2:00 السعودية ومصر، 3:00 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد سولدير فيلد

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام الإكوادور الودية 2024: