موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الأرجنتين وبوليفيا تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم الماضي من أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع، ويبدأ ثاني جولاته في التصفيات بمواجهة المنتخب البوليفي، وبالتأكيد يسعى التانجو لتصدر التصفيات منذ البداية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على ملعب هيرناندو سيليس، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

للاسف مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 غير منقولة في المنطقة الغربية، ويمكن متابعة المباريات عبر قناة TyC الأرجنتينية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - بوليفيا الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

23:00 مصر والسعودية TyC مونومونتال

التشكيل المتوقع للأرجنتين

تعرض الأسطورة ليونيل ميسي للإصابة في مباراة الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب الإكوادور، لذا فمن المتوقع أن يتم إستبعاده من المدرب ليونيل سكالوني وأن يبدأ المباراة أمام بوليفيا بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيوكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول

خط الهجوم: نيكولاس جونزاليس - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز